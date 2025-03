Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, stringere i denti per battere Forlì

Un colpo da sparare mentre le altre sono ferme. E’ quello che ha in mano la, che domani sera gioca controil recupero della 29ª giornata. Un’altra serata sotto le volte dell’astronave, col pubblico amico a spingere e Bucarelli che sembra voglia almeno provarci, per riacciuffare i romagnoli, che sono lì a tiro, davanti di due lunghezze. "E’ una squadra molto esperta di questa categoria, che ha mantenuto lo stesso nucleo e lo stesso allenatore dello scorso anno - avverte Luca Pentucci, assistant coach di Leka -. Li abbiamo incontrati ad inizio stagione, accusando grosse difficoltà, ma da ora in poi ogni gara diventa una finale perché la classifica è molto corta e quindi una vittoria può fare realmente la differenza per farti scalare posizioni, sia in positivo che in negativo". Formazione, quella romagnola, che sta attraversando un ottimo momento, reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 uscite, quindi sicuramente più in palla della Carpegna Prosciutto, che viene invece da 3 ko di fila.