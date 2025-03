Anteprima24.it - Vomero, commissione si ribella: “Via Aniello Falcone, no a manto stradale ripristinato solo a metà”

Tempo di lettura: 3 minutiUn ripristino aper ildi via, e in municipalità scatta la fronda. LaLavori Pubblici delArenella, presieduta dal verde Luca Bonetti, ha approvato un ordine del giorno sul cantiere dell’arteria. Viaè interessata da lavori di scavo per la linea elettrica Ferrandina. Operazioni peraltro sospese, in attesa di un nuovo nulla osta del Comune di Napoli. Ieri è stato provvisoriamente riasfaltato tutto, ma c’è una proroga del cantiere fino a maggio prossimo. E-Distribuzione, società del gruppo Enel, sta intervenendo con la posa di tubazioni. Tuttavia, rileva la, “ripristineràle aree interessate dallo scavo, utilizzando il materiale originale (cubetti)”. Ciò accadrà “diversamente da quanto avvenuto in altre strade” della municipalità 5, come via Luca Giordano, via Cimarosa, via Pietravalle.