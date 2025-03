Oasport.it - Volley femminile, quarti playoff gara 2: trappole per le top 4! Conegliano a caccia della 45ma

Quattro sfide, quattro grandi favorite ma anche qualche trappola sparsa qua e là per le quattro finaliste europee che hanno vinto1 deidi finale deisarà impegnata a Bergamo dopo il 3-0 di1, Milano, reduce dal trionfo di Istanbul, sarà di scena a Pesaro contro Vallefoglia, a Busto Arsizio arriva Scandicci, galvanizzata dalla conquistaprima final 4 di Champions e infine a Chieri si incrociano la delusione delle padrone di casa per non essere riuscita a vincere la Challenge Cup e la gioia di Novara che invece ha conquistato il posto in finale in Cev Cup.vittoria stagionale numero 45, Bergamo di un mezzo miracolo. Lo scenario, alla vigilia di2 deidi finale deiscudetto di Serie A1è questo. Da una parte una corazzata apparentemente invincibile come quella veneta, dall’altra la rivelazioneprima partestagione che è arrivata al finale con un pizzico di fiatone e che concentrerà tutte le energie rimaste per cercare l’impresa, che sulla carta appare impossibile.