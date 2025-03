Quotidiano.net - Vivere fino a 117 anni: il segreto di Maria Branyas era nella flora intestinale

Barcellona, 14 marzo 2025 - La spagnola di origini statunitensi e messicaneè stata l'ottava persona più longeva della storia, nonché essere umano più anziano per più di un anno. Lo scorso agosto si è spenta all'età di 117e 168 giorni, mantenendo sempre una forte lucidità mentale, un dato incredibile. Come è stato possibile?ha sempre detto di avere "fortuna e ottimi geni". e aveva ragione. Uno studio condotto dal professor Manel Esteller dell'Università di Barcellona ha studiato il patrimonio genetico e il microbiota di, scoprendo che i geni che ha ereditato si 'comportavano' come se avesse diciassettedi meno. Non solo: il suo microbiota - ovvero la battericache gioca un ruolo fondamentale per mantenere un buon livello di salute - era simile a quello di un bambino.