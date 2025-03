Notizie.com - Visita fiscale Inps, in queste fasce orarie è possibile uscire in malattia: cosa dice la normativa

Leggi su Notizie.com

Durante un congedo per, può scattare per il lavoratore ladell’: tutto quello che c’è da sapere sul controllo.Quando un dipendente è in congedo per, il datore di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, o direttamente l’può richiedere la, ossia un controllo che viene disposto per accertare la correttezza delle assenze dall’impiego perdel soggetto., ininla(Notizie.com)In particolare, viene inviato presso il domicilio dell’interessato un medicoche dovrà accertare lo stato di. In molti si chiedono se durante il congedo siadi casa e quali sono le conseguenze quando il mediconon trova il lavoratore all’indirizzo indicato nel certificato medico.