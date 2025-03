Comingsoon.it - Virgin River 7, riprese iniziate: Le prime foto dal set e due nuove aggiunte al cast

La settima stagione diè entrata ufficialmente in produzione e alsi sono uniti Sara Canning e Cody Kearsley, attori visti rispettivamente in The Vampire Diaries edale: tutte le anticipazioni.