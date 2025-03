Lidentita.it - Violenza sulle donne: femminicidi in calo, aumentano i “reati spia”, si denuncia di più

, diminuiscono ii “”, a segnalare maggiore consapevolezza e coscienza che inducono are ogni tipo di maltrattamento. Nel 2024 leuccise sono state 113, 99 delle quali in ambito familiare o affettivo, 61 hanno trovato la morte per mano del partner e dell’ex partner. Lo rileva .ini “”, sidi più L'Identità.