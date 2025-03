Lapresse.it - Violenza donne: il 18 marzo a Roma convegno su stalking, patriarcato e rispetto genere

Si terrà martedì 18alle 11,30, presso la Sala Giulio Cesare dell’Università Gugliemo Marconi di(via Vittoria Colonna 11), ilincentrato sul tema del contrasto allo, ale ad ogni forma difisica e psicologica, incluso le diffamazioni ed il body shaming, per la tutela delle, sotto diversi profili: legali, di mentalità, di carenza e inadeguatezza di informazione al cittadino. L’evento, voluto in occasione della festa del papà, mira a ripensare il ruolo maschile nella società. Occorre trasmettere messaggi chiari ed individuare sistemi davvero risolutivi per educare all’onestà, alla lealtà, adell’etica e della legalità, principi ancora oggi assai trascurati e molto raramente applicati. Maria Grazia Cucinotta e Mariastella Giorlandino, impegnate da anni nella battaglia a tutela delle– unitamente a Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e, per trattare gli aspetti giuridici correlati, il Magistrato Fernanda Farioli – il prossimo 18attendono giornalisti ed esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni per affrontare con chiarezza e trasparenza questi temi.