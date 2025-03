Ilfattoquotidiano.it - Violenza contro le donne, nel 2024 in aumento del 6% gli stupri. In crescita anche i casi di stalking e revenge porn

Violenze sessuali,, maltrattamentifamiliari e conviventi: sono questi i cosiddetti “reati sentinella” che nelhanno avuto un incremento, confermando un trend in costante. È quanto emerge dal report “8 Marzo – Giornata internazionale della donna” elaborato dal Servizio Analisi Criminale e presentato oggi 14 marzo alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, l’ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.Dal 2019 a oggi, il numero di atti diè in continua, nonostante una lieve diminuzione registrata nel 2022. Nelsono stati commessi 20.289di(+4 rispetto al 2023) e sono state 20.258 le segnalazioni a carico di autori noti. Le vittime sono per il 75% di genere femminile, con un’incidenza del 95% di maggiorenni e dell’89% di nazionalità italiana.