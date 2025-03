Palermotoday.it - "Violento e prevaricatore, uscì con la volontà di uccidere", ecco perché è stato condannato il killer di Lino Celesia

Nessuna legittima difesa: non aprì il fuoco contro, all'interno della discoteca Notr3 di via Calvi, la notte del 21 dicembre del 2023, per proteggere se stesso e suo fratello, ma agì per una precisa "omicida". Ancheil suo "gravissimo gesto" rientrerebbe perfettamente.