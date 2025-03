Lanazione.it - Violenta aggressione omofoba alle 3 di notte: prima con un colpo alla testa e poi al volto. Il giovane ha perso i sensi e ha continuato a subire dagli aggressori

Arezzo, 14 marzo 2025 –: succede anche ad Arezzo Jasmine Piattelli: “abbiamo fiducia che le autorità perseguano gli” È avvenuta lo scorso 19 Gennaio ad Arezzo, dopo una serata in discoteca, unadi stampo omofobico ai danni di undi 18 anni. Durante la serata il ragazzo (le cui generalità e molti dettagli non possono essere diffusi a causa delle indagini ancora in corso) aveva ricevuto insulti come “frocio” o “puttana”, epiteti che si sono ripetuti durante il pestaggio avvenuto a serata conclusa, poco distante dal locale, di fronte ad un food-truck. Il ragazzo è stato aggredito3 dicirca,con une poi al, una volta caduto a terra per ilsubito haed ha- un gruppo di coetanei - colpi e calci mentre ripetevano le offese con chiaro riferimento al suo orientamento sessuale, per poi scappare via velocemente.