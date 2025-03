Monzatoday.it - Villasanta, al via il corso per ottenere il patentino per cani

Leggi su Monzatoday.it

Un’importante opportunità formativa è in arrivo anel mese di aprile: unarticolato in tre serate perilper. L'iniziativa, promossa dal servizio di medicina veterinaria di ATS Brianza in collaborazione con il comune died ENPA di Monza e.