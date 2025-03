Sololaroma.it - Villarreal-Real Madrid, il pronostico: Ancelotti allunga, con combo e non solo

Nuova giornata de LaLiga, la 28ª, pronta a prendere il via, per quello che, insieme alla Serie A, resta il campionato più incerto ed interessante per quanto riguarda la lotta la titolo. Proprio in tale contesto si inserisce uno dei due big match del turno, un, in programma sabato 15 marzo alle 18:30 all’Estadio de la Ceramica, che promette fuoco e fiamme, visto che i punti pesano tantissimo anche per i padroni di casa.Sottomarino Giallo che infatti, dopo una scorsa stagione anonima terminata all’8° posto, vuole tornare ad assaporare l’Europa, e fin qui il cammino è decisamente promettente: attuale 5ª posizione a quota 44, che in questo momento varrebbe l’Europa League attenendo buone notizie dal Ranking UEFA, con una partita in meno rispetto all’Athletic Club 4°, distante appena 5 lunghezze.