Villanova, a bordo di un auto di lusso con la cocaina, 50enne arrestato per spaccio

Un uomo di 50 anni è statodai carabinieri della Compagnia di Tivoli con l’accusa di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. I militari lo hanno sorpreso adella suacon diverse dosi die, dopo una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto centinaia di dosi della stessa sostanza, oltre a 6.000 euro in contanti.Vista l’ingente quantità di droga, incompatibile con un uso personale, l’uomo è statoe posto agli arresti domiciliari.E’ successo la scorsa mattina a, frazione del comune di Guidonia Montecelio. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hanno fermato un uomo con precedenti penali per droga, mentre si trovava alla guida della sua. Non appena ha visto i militari intimargli di fermarsi, ha cercato di gettare gli involucri contenenti ladal finestrino.