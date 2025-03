Ilgiorno.it - Villa Matilda, dopo i Ferragnez verranno Rihanna e Asap Rocky? La foto che fa sognare i fan

Pognana Lario (Como), 14 marzo 2025 – Si è acceso il gossip attorno al passaggio di mano di, la dimora sul lago degli ormai exche potrebbe andare alla coppia di superstar formata dae il rapper, che insieme fanno quasi 200 milioni di follower sui social. Ad accendere le speranze dei fan unagrafia, postata da Fedez chela separazione è il solo proprietario della, in cui si vede il rapper americano nel giardino ditra la madre, Annamaria Berrinzaghi, e il padre Franco Lucia. Uno scatto che non è sfuggito agli amanti del gossip che già la scorsa settimana si erano infiammati di fronte alle voci che finalmente, già data per venduta un paio di mesi fa, fosse finalmente stata acquistata da. L'entourage del cantante è intervenuto, ma per smentire il passaggio di mano e non le trattative in corso, adesso a pochi giorni di distanza a far pensare che forse non erano solo voci è arrivata ladinon solo sul lago di Como, ma addirittura nel giardino di casa di Fedez e con i suoi genitori.