Vieni avanti Pechino | chi sono i politici europei e italiani finiti nella rete di Huawei

A Bruxelles è tempo di burrasca. Altro giro, altro scandalo. Niente Quatar, ma al suo posto il colosso cinese. Il copione è sempre lo stesso: viaggi di lusso, biglietti per eventi sportivi e bonifici sospetti, il tutto condito da un’opacità istituzionale che rende il confine tra lobbying e tangenti sempre più sfocato. A finire sotto la lente della Procura federale belgacirca quindici tra eurodeputati ed ex membri del Parlamento Ue.L’indagine sue gli eurodeputati tirati in balloIeri all’alba, un centinaio di agenti della polizia giudiziaria federale ha perquisito ventuno indirizzi tra Bruxelles, le Fiandre, la Vallonia e il Portogallo. Il quotidiano Le Soir riferisce che i magistrati ipotizzano l’esistenza di un’organizzazione criminale che avrebbe operato sotto le mentite spoglie del lobbying commerciale, remunerandoper favorire gigante high techsua battaglia per il controllo del mercato del 5G.