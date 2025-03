Juventusnews24.com - Vieira stupito da Miretti: «Non molla mai, sta crescendo e facendo cose interessanti. Ecco cosa mi aspetto da lui»

di Redazione JuventusNews24da: tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Genoa sull'ex centrocampista della JuveL'allenatore del Genoaha parlato in conferenza stampa elogiando il centrocampista della Juve in prestito Fabio.PAROLE – «E' un giocatore molto giovane però ha giocato 80 partite in Serie A. Ha esperienza ma lache mi piace di più di lui è che al 100% concentrato sul lavoro, nonmai. E' vero che può e deve avere più libertà in campo, perché ha la qualità di giocare fra la linee. Ma stae staper la squadra. L'obiettivo è essere più decisivo per la squadra perché la qualità tecnica ce l'ha e miche faccia più gol, più assist e crei di più per la squadra».