Videsorveglianza, a Caserta 26 nuovi occhi elettronici

Tempo di lettura: 2 minutiCinque nuove telecamere di videosorveglianza sono state installate a, e presto ne arriveranno altre 21, la cui apposizione è attualmente in corso da parte della società concessionaria del servizio di pubblica illuminazione. Si tratta di strumenti fondamentali di supporto alle forze dell’ordine, dalla tecnologia avanzata e capaci di catturare immagini ad alta definizione anche a distanze importanti.L’appalto del Comune comprende il montaggio totale di circa 100 telecamere, che andranno ad integrarsi con gli altri dispositivi già installati sulla base di precedenti progetti, che determineranno la presenza di circa 200 “” su tutto il territorio cittadino. Le cinque nuove telecamere sono state installate e attivate a Piazza Vanvitelli (all’incrocio con Corso Giannone e Piazza della Prefettura), Corso Giannone (angolo Via Tanucci), all’ingresso dell’area Saint Gobain (Viale Lamberti/Via Harris), all’uscita “ospedale” della Variante Anas (Zona cimitero), e in Piazza Rimembranza, proprio davanti all’ingresso del cimitero, mentre le altre 21 sono in corso di installazione tra gli altri in Viale Cappiello (all’altezza della scuola “Lorenzini”), nei pressi dei Giardini della Flora, in Piazza Carlo di Borbone, in Piazza Pitesti, in Via Marchesiello (angolo Via Agnesi), in Via G.