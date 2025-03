Anteprima24.it - VIDEO/ Punto C, la giornalista Alessia Bartiromo sulla Casertana: “I rinforzi di gennaio hanno deluso”

Tempo di lettura: 3 minutiOspite dell’ultimo appuntamento diC, il format di Anteprima24Serie C ladi Pianeta C che si è soffermata sul cammino dellae sulle prospettive per i Falchetti quando mancano poche giornate al termine. “In questa stagione – ha detto – a Caserta non ha funzionato nulla o almeno poco e niente. La squadra che è stata costruita si è rivelata molto diversa rispetto allo scorso anno. Le gravi pecche sono state in parte corrette a, anche se ovviamente cambiare tanto in un momento delicato della stagione si è rivelata una scelta azzardata. La vittoria manca da tanto tempo. I mesi sono passati e laha fatto grande fatica pur avendo in rosa tanti calciatori di esperienza. Forse il problema principale è psicologico perché non riescono a tenere a bada le tensioni ed a reagire nei momenti di difficoltà.