VIDEO Francesco Bagnaia in difficoltà | la caduta nelle pre-qualifiche in Argentina

si è reso protagonista di un venerdì abbastanza negativo a Termas de Rio Hondo, terminando in decima posizione le pre-del Gran Premio d’2025, seconda tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota torinese del team ufficiale Ducati ha rischiato di dover passare dal Q1, restando nei primi dieci della graduatoria per soli 19 millesimi davanti all’Aprilia di Ai Ogura nonostante una.Pecco è scivolato infatti a cinque minuti dal termine della sessione, chiudendo in anticipo il suo ultimo run del turno e sperando di non finire fuori dalla top10. Il tre volte campione iridato è scivolato in curva 2 nel tentativo di trovare il limite nel time-attack, dopo aver messo in evidenza qualche progresso a livello di passo con gomme usate dopo una pessima FP1.