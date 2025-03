Anteprima24.it - VIDEO/ FOTO Bus elettrici, la nuova sfida Air parte da Avellino

Tempo di lettura: 2 minuti L’amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia e il Presidente della Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone, hanno presentato adi bus, Iveco E-Way da 12 metri, da oggi servizio in città. “Un passo concreto verso un trasporto pubblico più efficiente e sostenibile”, ha commentanto il manager Acconcia ( guarda in alto laintervista) “I nuovi autobus sonodi un importante piano di riqualificazione del materiale rotabile su ferro e su gomma– ha aggiunto Cascone- Mezzi di questo tipo, che a breve circoleranno per il servizio urbano ade Salerno, ridurranno le emissioni di CO2 di circa 50 tonnellate all’anno, migliorando al contempo la sicurezza, il comfort e l’accessibilità dei passeggeri. Per l’occasione ho avuto il privilegio di salire a bordo per un giro inaugurale,ndo dal deposito dell’AIR Campania di Torrette di Mercogliano, il primo in Campania dedicato ai bus”.