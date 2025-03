Ilgiorno.it - Vicequestore ai saluti: va in pensione

Leggi su Ilgiorno.it

Ha diretto per cinque anni il commissariato di Vigevano. Oggi per ilRossana Bozzi, sarà l’ultimo giorno di servizio prima della. Originaria di Casteggio aveva preso le redini del commissariato di viale Libertà nel giugno 2020 nel pieno della pandemia, seconda donna dopo la dottoressa Anna Leuci, che l’aveva preceduta nell’incarico, a dirigerlo. "Quello dellaè un passaggio naturale – commenta – ma per me anche una sensazione molto strana". In Polizia dal 1994, la dottoressa Bozzi ha lavorato a Varese, poi a Voghera e ancora a Pavia dove è stata anche capo di gabinetto. L’incarico ufficiale di dirigente a Vigevano arrivò l’8 giugno 2020. "A Vigevano ho trovato una bella realtà – aggiunge ancora – molto differente da quelle dalle quali provenivo. Ringrazio tutto il personale che si è alternato in questi anni e le altre forze dell’ordine con le quali i rapporti sono sempre stati eccellenti".