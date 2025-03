Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Cesare Berlingeri in mostra al Museo Lìmen: un viaggio tra arte e spiritualità

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 14 marzo al 14 aprile, ildiContemporaneaospiterà ladi, uno dei più importanti artisti visivi contemporanei. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone ein collaborazione con la FondazioneE.T.S., segna la riapertura della Black Gallery delcon un’esposizione che ripercorre la carriera dell’artista dal 2005 al 2024., noto per il suo lavoro sulla piega come forma espressiva, ha raccontato il suo rapporto con l’in un’intervista rilasciata aSport e Tempo Libero (leggi l’intervista completa). L’artista ha spiegato che le sue opere non hanno un centro definito, ma vivono nelle pieghe, nei dettagli e nelle molteplici prospettive che offrono al pubblico.“La piega è la persona, è la faccia che vede della cosa che però ha un interiore, ha una forma e un vissuto dentro”, ha affermato, sottolineando come il suo lavoro sia una continua esplorazione della materia e della