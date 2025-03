Ilrestodelcarlino.it - "Viadotto sull’Estense. I tempi vanno rispettati"

Per la Nuova Estense dopo il vertice del Comitato Operativo per la Viabilità è iniziata una sorta di "day after". Iper la riapertura definitiva al transito sulRio Torto non saranno brevi e si dovrà arrivare all’autunno: sarà da sostituire la campata centrale del ponte. Fortunatamente nelle tre fasi di ricostruzione previste da Anas per la parte "malata" del ponte da fine aprile si potrà transitare per un mese a una carreggiata e, quindi, a due carreggiate grazie ad un ponte in "bailey". Poi ci saranno 40 giorni di chiusura totale, prima della riapertura definitiva. "Ritengo molto positivo l’esito dell’incontro, vista l’entità del danno - commenta Davide Venturelli, sindaco Pavullo -. Davamo tutti per scontatistiche lunghe, ma la soluzione prospettata attraverso l’utilizzo del ponte Bailey è di gran sollievo per tutta l’economia della montagna, dal turismo a tutto il settore produttivo.