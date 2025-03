Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 20:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta per traffico intenso tra Ardeatina Tuscolana Andiamo nella quadrante sud della capitale rallentamenti sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia e sulla Colombo in prossimità di via di Malafede il tutto verso il litorale del trasporto ferroviario per un guasto tecnico tra Civitella d'Agliano e Orte permane rallentata la linea alta velocità Firenzei treni in viaggio possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Orte per registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti 90 invece minuti di ritardo per i treni della linea alta velocitàNapoli la causa un guasto nei pressi di Ceccano anche in questo caso sono possibili strada menti sulla linea convenzionale via Cassino o via Formia ora abbiamo lo sguardo agli eventi nella capitale domani sabato 15 marzo appuntamento con la funrun la stracittadina di 5 km anticipa la celebre maratona digiunta quest'anno alla sua trentesima edizione Dunque domani dalle 8 alle 12 nell'area del Circo Massimo sono previste chiusure al traffico Quanto al trasporto pubblico dalle 7:30 alle 12:30 circa modifiche per numerose linee di bus che servono la zona bene a tutto d'arianna Croci Astral infomobilità Grazie dell'attenzione in chiusura ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.