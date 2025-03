Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 19:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellamigliora la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna qualche rallentamento solo tra Centrale del Latte Tiburtina mentre in esterna si rallenta tra Laurentina e Tuscolana andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si dà rilento tra il raccordo bitinia e sulla Colombo tra via Di Mezzocammino via di Acilia il tutto in direzione di Ostia ci spostiamo in via Appia rallentamenti nei pressi di Santa Maria delle Mole verso Albano Laziale ora il trasporto ferroviario per un inconveniente tecnico è rallentata la linea alta velocità Firenzetra Civitella d'Agliano e Orte i treni in viaggio possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Orte e registra un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti permane rallentata anche l'alta velocitàNapoli sempre per un guasto tecnico che si è verificato nei pressi di cercano anche in questo caso sono possibili variazioni di percorso trattamenti sulla linea convenzionale via Cassino o via Formia i convogli possono subire ritardi fino a 90 minuti è tutto per il momento di Ariana crociera tra linfoma e Grazie dell'attenzione A più tardi servizio dellahttps://storage.