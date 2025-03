Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 19:10

Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna per traffico intenso si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria e a seguire tra Nomentana e Prenestina in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Laurentina e Tuscolana sul tratto Urbano della A24 uscita ma abbiamo rallentamenti da Fiorentini a Tor Cervara andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo è bitinia e sulla Colombo tra via di Mezzocammino via di Acilia il tutto verso il litorale e possiamo sulla Pontina si rallenta tra Castel di Decima e Castelno in direzione di Latina infine il trasporto ferroviario ancora fortemente rallentata la circone sulla linea alta velocitàNapoli a causa di un guasto tecnico nei pressi di Ceccano i treni possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino o via Formia e registrare ritardi fino a 90 minuti è tutto per il momento ad Arianna Croce Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della