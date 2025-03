Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 18:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaè stato riaperto il nodo A24 tangenziale a seguito di un incidente che si era verificato sulla tangenziale all'altezza della Tiburtina verso la Salaria sul tratto Urbano della A24 le code da Portonaccio verso il centro Dunque sono smaltimento restando sulla tratto Urbano ma è uscita daabbiamo rallentamenti e code per traffico intenso da Fiorentini fino al Raccordo Anulare e andiamo proprio sul raccordo in carreggiata interna per traffico code tra Cassia Veientana e Salaria a seguire rallentamenti da Nomentana Prenestina in carreggiata esterna abbiamo code a tratti tra Laurentina e Tuscolana sulla via del mare rallentamenti 3 raccordo abitini e sulla Colombo tra via di Mezzocammino via di Acilia il tutto verso Ostia e sto sulla Pontina Si procede a rilento tra Castel di Decima e Castelno in direzione di Latina e chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea alta velocitàNapoli da circone rallentata Perù tecnico nei pressi di cercano i treni possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino o via Formia e registrare i ritardi fino a 60 minuti bene a tutto per il momento d'arianna carrozziere vita Grazie dell'attenzione e appuntamento a più tardi un servizio dellahttps://storage.