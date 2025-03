Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 18:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaper un incidente avvenuto sulla tangenziale est all'altezza della Tiburtina direzione della Salaria stato chiuso il nodo A24 tangenziale Dunque per chi viaggia sulla tratto Urbano della A24 direzione centro segnaliamo code a partire da Portonaccio l'uscita consigliata è quella di fiorenti restando sulla tratto Urbano ma è uscita daabbiamo rallentamenti e code per traffico intenso da Portonaccio sino al raccordo e andiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico code tra Cassia Veientana e Salaria quando rallentamenti da Bufalotta a Prenestina in carreggiata esterna code a tratti tra Laurentina e Tuscolana andiamo sullaFiumicino dove si rallenta tra via della Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur Resta invariata la situazione sulla via del mare Si procede ancora a rilento tra il raccordo Vitinia verso Ostia è sempre in direzione di Ostia permangono code a tratti sulla Colombo tra via Di Mezzocammino via di Acilia infine sulla Pontina rallentamenti tra Pomezia via Berto latina è tutto dariana Croce Astral infomobilità Grazie dell'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della