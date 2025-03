Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 17:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaper chi viaggia sulla tratto Urbano della A24 verso centro segnaliamo che è stato chiuso il nodo A24 tangenziale est a causa di un incidente sulla tangenziale all'altezza della Tiburtina Ci sono code a partire da Portonaccio e si consiglia di uscire allo svincolo di Fiorentini restando sulla tratto Urbano ma in uscita daabbiamo rallentamenti per traffico intenso dalla tangenziale fino a Tor Cervara andiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico tra Cassia Salaria a complicare la situazione un incidente avvenuto nei pressi dell'uscita per la Cassia Veientana proseguendo sempre in interna abbiamo rallentamenti per traffico intenso da Bufalotta a Prenestina in carreggiata esterna code a tratti traFiumicino e Tuscolana e possiamo sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo è Vitinia verso Ostia è sempre perché è diretto verso il litorale permangono code a tratti sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia andiamo ora Tina troviamo code a tratti tra Pomezia e Aprilia verso Latina bene a tutto ad Arianna che la CIA sali infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.