Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellatraffico intenso in queste ore Come di consueto sulle principali arterie viarie dellama vediamo la situazione nel dettaglio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti a partire dallaFiumicino sino alla Tuscolana in interna code tra Cassia Salaria poi rallentamenti tra bufalo A24-teramo A proposito della 24 sulla tratta urbana è stato rimosso l'incidente tra tangenziale est e Portonaccio in uscita dapermangono cose per traffico intenso sulla-fiumicino rallentamenti traffico tra la Colombo via della Magliana Verso il raccordo sulla via del mare Si procede ancora a rilento tra il raccordo Vitinia verso Ostia è sempre in direzione del Litorale permangono code a tratti sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia andiamo ora sulla Pontina code a tratti tra Castel di Decima in Montedoro verso Latina infine in via dell'aeroporto di Fiumicino è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza del ponte di Tor boacciana verso Fiumicino la circone è tornata regolare bene a tutto dariana Grazie a te l'infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.