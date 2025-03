Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico intenso in queste ore sul Raccordo Anulare carreggiata esterna code a tratti a partire dallaFiumicino sino alla Tuscolana in interna Ci sono code tra Cassia Veientana Salaria poi rallentamenti tra Bufalotta e La Rustica andiamo sulla tratto Urbano della A24 Dov'è un incidente sta provocando code tra la tangenziale est e Portonaccio in uscita daproseguendo nella stessa direzione Ci sono code tra fiorentini e Tor Cervara in questo caso per traffico intenso Ci spostiamo in via dell'aeroporto di Fiumicino dove è segnalato un incidente all'altezza del ponte di Tor boacciana verso Fiumicino sul tratto si stanno formando code sulla via del mare per traffico Si procede a rilento tre raccordo Vitinia perso o è sempre in direzione del Litorale abbiamo code a tratti sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia bene a tutto d'arianna Croci Astral infomobilità Grazie dell'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.