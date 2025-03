Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare risolto l'incidente in esterni forti rallentamenti per traffico tra le uscite puntine Tuscolana interna con dei ragazzi a vent'anni Flaminia più avanti dalla Nomentana Tiburtina Cambiamo argomento il trasporto marittimomar informa che su richiesta del comune di 28 e tutti i venerdì di marzo La Costa unità veloce Formia Ventotene delle ore 15:30 posticipa la partenza alle 16:30 diamo uno sguardo agli eventi asarà quello di domani o sabato all'insegna delle manifestazioni sono tre e si svolgeranno in centro a partire dalle 15 in piazza Barberini Piazza del Popolo è in Piazza Bocca della Verità possibili chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico che servono la zona ora lo sport che stiamo aa te Sì circa 30000 Corridori per La trentesima edizione della maratona dila Rosanna Marathon partirà alle 8 circa dai Fori Imperiali e si svolgerà su un percorso lungo 42 km che era il centro storico piramide l'isola Tiberina Castel Sant'Angelo Lungotevere Foro Italico Ponte Milvio l'Auditorium con arrivo al Circo Massimo sono previste chiusure al traffico e modifiche per 72 linee bus e tram e la chiusura della Stazione Colosseo della linea B della metropolitana il termine della manifestazione previsto per le 15:30 la maratona di domenica e preceduta sabato 15 da la stracittadina funrun dalle 8 alle 12 partecipanti si sfidano su un percorso di 5 km nell'area del Circo Massimo sono previste anche in questo caso chiusure al traffico e dalle 730 alle 12:30 modifiche per le linee bus di Infine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulla ferroviaViterbo e Metre Scarica la nuova app di Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da girato Andolfo e australe in mobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita Punto Astral Spa punto.