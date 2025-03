Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare un incidente e la causa delle in esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana le altre notizie il meteo ondata di maltempo anche sulla nostrala Protezione Civile avverte che sono previste piogge e temporali accompagnati da forte attività elettrica e forti raffiche di vento anche mareggiate lungo le coste esposte di amore uno sguardo alle 20 insarà quello di domani è un sabato all'insegna delle manifestazioni sono tre e si svolgeranno in centro a partire dalle 15 piazza Barberini Piazza del Popolo è in Piazza Bocca della Verità possibile chiusura al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico che servono la zona ora lo sport nella capitale saranno 30 mila circa i Dori che domenica mattina parteciperanno alla trentesima edizione della maratona dilagrande Marathon partirà alle 8 circa dai Fori Imperiali e si svolgerà su un percorso lungo 42 km e 195 m che interesse al centro storico piramide l'isola Tiberina Castel Sant'Angelo il Lungotevere Foro Italico Ponte Milvio l'Auditorium con arrivo al Circo Massimo fine vento previsto per le 15:30 sul fronte del trasporto pubblico sono previste modifiche per 72 linee tra bus e tram e la chiusura della Stazione Colosseo della linea B della metropolitana previste anche chiusure al traffico la maratona di domenica e preceduta sabato 15 dalla stracittadina funrun i partecipanti si sfideranno sul percorso di 5 km nell'area del Circo Massimo dettagli sul nostro sito di social e sulla nuova app di Astral infomobilità da Gina pandolfi.