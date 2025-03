Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaho risolto l'incidente sulla Tiburtina circone scorre tra Settecamini raccordo anulare nelle due direzioni ci spostiamo sulla Cristoforo Colombo per un incidente avvenuto in precedenza permangono le code da via di Macchia Saponara via di Acilia direzione raccordo anulare le altre non c'è il meteo ondata di maltempo anche sulla nostrala Protezione Civile avverte che sono previste piogge e temporali accompagnati da una forte attività elettrica e forti raffiche di vento anche mareggiate lungo le coste esposte per gli eventi nella capitale sarà quello di domani o sabato all'insegna delle manifestazioni sono tre e si svolgeranno in centro a partire dalle 15 in piazza Barberini Piazza del Popolo in Piazza Bocca della Verità possibili chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico che servono la zona ora lo sport nel hai capitale la maratona digiunta alla trentesima edizione in programma per domenica 6 parto la gara competitiva a partire dalle 8 dai Fori Imperiali si svolge su un percorso lungo 42 chilometri e 195 metri e interessa il centro storico piramide l'isola Tiberina Castel Sant'Angelo Lungotevere Ponte Milvio è l'Auditorium con partenza alle 8 dai Fori Imperiali arrivo al Circo Massimo sul fronte della trasporto pubblico sono previste modifiche per 72 linee tra bus e tram e la chiusura stazione Colosseo della linea B della metropolitana prese anche chiusure al traffico la maratona di domenica e preceduta sabato 15 dalla stracittadina funrun i partecipanti si sfidano su un percorso di 5 km nell'aria del Circo Massimo dettagli sul nostro sito canali Social e sulla nuova app di Astral infomobilità da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.