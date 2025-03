Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare risolto l'incidente in interna all'uscita Prenestina e Casilina circone regolare in esterna si rallenta qui per traffico intenso tra Prenestina e Tiburtina è sempre per traffico code sulla diramazioneSud all'altezza del raccordo anulare è in quest'ultima direzione circone regolare poi sul tratto Urbano della A24-teramo anche sullaFiumicino ci spostiamo sulla Tiburtina per un incidente avvenuto in precedenza permangono le cose tra Settecamini raccordo nelle due direzioni nella quadrante Sud un incidente sulla Cristoforo Colombo è la causa delle code da via di Macchia Saponara a via di Acilia direzione raccordo anulare infine code ma per traffico intenso Sulla via Ostiense e sulla parallela via del mare nei due casi da Acilia a Casal Bernocchi anche qui verso raccordo anulare infine il meteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delquesta mattina dalle prime per le successive 12 18 ore sono previste precipitazioni sparse e temporali previsti anche venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte ricordiamo che in situazioni climatiche ventose Si raccomanda di tenere ben fermo lo sterzo con entrambe le mani per un maggior controllo del veicolo la massima attenzione va posta in corrispondenza dell'uscita dalle gallerie Quando ho le folate improvvise possono cogliere di sorpresa e spostare lateralmente l'auto Regina Pandolfo Piazza l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.