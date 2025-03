Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sugli incidenti il primo sulla diramazioneSud all'altezza di San Cesareo e l'altro sulla A1Napoli tra Anagni e Ferentino Sono in via di risoluzione entrambi in direzione Napoli e non hanno creato disagi alla circone ci spostiamo ora sullaTarquinia risolto l'incidente che ha interessato lo svincolo di Cerveteri al momento traffico regolare sia in entrata sia in uscita andiamo da sul Raccordo Anulare interna per un incidente avvenuto in precedenza permangono ricorderà le uscite Prenestina e Casilina interna si rallenta qui per traffico intenso dalla Nomentana Tiburtina in esterna code dalla Prenestina la Tiburtina migliorata Poi la situazione del traffico lungo il tratto Urbano dellaTeramo sulla-fiumicino di minuti Ora localizzate tra via Newton e via della Magliana verso l'Eur andiamo sulla Tiburtina permangono di saggi per un incidente avvenuto in precedenza cose tra Settecamini al Raccordo nelle due direzioni permangono Chiama per traffico intenso sulle consolari Flaminia Salaria nell'ordine dall' aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali e dal raccordo via dei due punti nei due casi direzione centro pagina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della