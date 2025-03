Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 08:40

la situazione del traffico intenso sulla rete viaria si sono verificati anche alcuni incidenti nello specifico incidente 11 sulla direttriceNapoli siamo tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli al momento non ci sono ripercussioni di traffico altro incidente ci spostiamo sullaTarquinia interessa allo svincolo di Cerveteri codice entrata e in uscita andiamo ora per un altro incidente sulla Tiburtina dove si sono formate code tra Settecamini raccordo anulare nelle due direzioni traffico intenso rallentamenti e code interessa nulla Nomentana Tor Lupara alla rotatoria per via Palombarese In quest'ultima direzione la Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali La Flaminia Cassia rispettivamente dal raccordo anulare e dalla Giustiniana nei due casi fino a via dei due punti direzione centro auto in coda poi sul tratto Urbano della A24 sullaFiumicino nell'ordine da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione danza del Tevere a via della Magliana verso l'Eur su raccordo anulare rallentamenti in esterna tra Aurelia e Pescaccio poi code dallaFiumicino Ostiense così attratti dalla Prenestina la Tiburtina interna si rallenta la diramazionenord alla 24 poi code dalla Casilina l'abbia infine il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metre servizio in precedenza interrotto tra Porta San Paolo e vitina in direzione Colombo stato ripristinato