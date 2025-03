Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di attuali infomobilità un servizio dellatraffico intenso in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le attività lavorative partiamo daprime code sul Raccordo Anulare in interna tra le uscite diramazionesud e Appia in esterna rallentamenti tra Aurelia e Pescaccio poi dalla Prenestina La Tiburtina è proprio per le difficoltà dimissione accordo si sta in coda sulla diramazioneSud a partire da Tor Vergata ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti dal raccordo al bivio per la tangenziale est verso il centro traffico intenso anche sulle consolari code a tratti sulla Cassia incolonnamenti sulla Flaminia rispettivamente dalla Storta e dalla Barone due casi fino a via dei Due Ponti ci spostiamo sulla Appia file da via dei Laghi a Capannelle tutto verso il centro sulla statale Pontina da Pomezia Nord a Castel di Decima direzioneil trasporto ferroviario sulla linea Metre servizio momentaneamente interrotto tra Porto San Paolo e vitina in direzione Colombo Dunque attivo tra Vitinia e colon attivo servizio bus sostitutivo e finalmente ho prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile delquesta mattina dalle prime ore per le successive 12 18 ore sono previste precipitazioni sparse e temporali previsti anche venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte Infine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google la Gina Pandolfo l'infomobilità di tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.