"Via le banane iridescenti dal cantiere vista Torre"

"Ma perché imbandire la Piazza dei Miracoli cone illuminate come una partita di calcio in notturna?". Marco Ricci, ex consigliere comunale in quota alla lista civica Una città in Comune, è sdegnato come semplice cittadino, e lancia il sasso della protesta nel mare magnum dei social riscuotendo pari ed anzi forse più indignazione da tanti semplici concittadini. Il caso è quello dell’enorme telo pubblicitario posizionato sulle impalcature deldell’ex Palazzo dei Trovatelli, l’edificio più a ridosso alladell’intera Piazza, e col destino di diventare un albergo. Sul telone c’è la pubblicità variopinta di colori sgargianti (come si addice ai messaggi commerciali) di una nota marca dicommercializzate da ancora una più nota multinazionale. "Non c’è un minimo di garbo, di delicatezza nell’aver "prestato" una superficie così grande in piena Piazza dei Miracoli ad un messaggio puramente commerciale e pubblicitario.