Via Conquiste caso parcheggio | | Troveremo presto una soluzione

La vicenda della chiusura dell’areadi viasi trasforma in unpolitico, con la minoranza che incalza l’amministrazione comunale affinché intervenga per trovare una. Mentre i commercianti continuano a denunciare il calo della clientela, l’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini assicura che gli uffici stanno effettuando verifiche per garantire la sicurezza e la regolarità dell’intervento. "Siamo al lavoro su questa situazione già da alcuni giorni", ha spiegato Vesperini. "Nel frattempo, vista la messa in opera dei vasi, io insieme agli uffici stiamo verificando lo stato ante e post operam rappresentato dalla Cila, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica". Un’operazione necessaria per accertare la legittimità della modifica apportata dai condomini e valutare eventuali criticità per la viabilità della zona.