Anteprima24.it - Vespe contro Canarini: una sfida cruciale per la lotta playoff

Tempo di lettura: 3 minutiLatra Juve Stabia e Modena promette emozioni e potrebbe essere decisiva per gli scenari finali della stagione. Per i gialloblù, l’obiettivo è cancellare la sconfitta dell’andata e riscrivere una nuova storia, mentre icercano di mantenere il passo con le squadre di testa. Un appuntamento da non perdere, con il Romeo Menti pronto a fare da teatro a una partita che potrebbe lasciare il segno.La Juve Stabia si prepara ad affrontare il Modena in un match che potrebbe segnare il destino delle due squadre nel finale di campionato. La partita, in programma allo stadio Romeo Menti, rappresenta un’occasione per i gialloblù di riscattarsi dopo tre partite senza vittorie, mentre icercano di consolidare la loro posizione in vista dei.Il contesto: Juve Stabia alla ricerca di punti preziosiLa squadra di Mister Pagliuca sta vivendo un momento delicato.