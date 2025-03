Terzotemponapoli.com - Verso Venezia-Napoli con il doppio ex Novellino

Walter, ex allenatore di, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Ilcomposto da tanti italiani è molto positivo, anche per lo spogliatoio. Ilcamaleontico mi piace, ha vari moduli con cui può esprimersi bene. Con due punte, ovvero con Lukaku e con Raspadori, si esprime molto bene. L’ex Sassuolo è diventato un grande acquisto, dialoga bene con il belga e favorisce anche gli inserimenti delle mezze ali. Anche Spinazzola si trova benissimo nel 3-5-2?.Ile le nerazzurre “Al di là dei numeri la squadra partenopea, in generale, sta facendo molto bene e lotterà sino alla fine per lo scudetto con l’Inter, che ha due squadre, e con l’Atalanta che quando ha spazi, quindi più fuori casa che in trasferta, è molto forte”.