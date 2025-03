Dailymilan.it - Verso Milan-Como, Tuttosport: Rafael Leao ha convinto Sérgio Conceição: sarà titolare. Le scelte

Leggi su Dailymilan.it

In vista della sfida trahache lo farà tornare nell’undiciper la sfida di San SiroIlsta preparando la partita contro ilcon la stessa attenzione di un big match decisivo per la stagione. Perché i rossoneri non possono più permettersi passi falsi per centrare un posto in Europa. Sergioper la seconda settimana consecutiva ha potuto lavorare con calma, senza l’assillo degli impegni europei, e soprattutto ha potuto contare sull’intero gruppo.Con il rientro di Ruben Loftus-Cheek e Alessandro Florenzi in squadra, tutti i giocatori sono a disposizione tranne l’infortunato Emerson Royal, che continua le cure per recuperare dal problema al polpaccio.ha due dubbi di formazioneha