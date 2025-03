Chietitoday.it - Verso le amministrative: Ortona si prepara alle elezioni comunali di maggio

Leggi su Chietitoday.it

porte anche in Abruzzo. A livello nazionale saranno 124 i Comuni chiamati a rinnovare il Consiglio comunale, 6 dei quali in nella nostra regione il 25 e 26così come stabilito oggi dal decretoda parte del Consiglio dei ministri. Finedunque per il.