Verso il voto | il Pd rompe gli indugi Primi vertici incontro con Donati

La mossa anticipa la stagione: non è una campagna d’autunno, bensì di primavera. Il Pd molla gli ormeggi e imposta la rottale regionali ma disegnando le coordinatela battaglia di tutte le battaglie: la scalata a Palazzo Cavallo. C’è ancora un anno ma il cantiere della coalizione è aperto, in modalità "lavori in corso". Come? Si comincia "annusandosi" tra alleati per testare il terreno di una coalizione dai confini aperti: Luciano Ralli, al timone del partito cittadino, rivela "incontri bilaterali con partiti, liste civiche centriste che stanno all’opposizione della giunta Ghinelli". Il collante nella fase di avvio "è un giudizio critico e negativo sull’operato del governo cittadino e di un sindaco che nella seconda consiliatura marca la sua assenza". Ma gli incontri bilaterali riguardano anche potenziali candidati, "persone che si sono messe a disposizione, abbiamo molte donne".