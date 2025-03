Quotidiano.net - Versace, Donatella lascia. E Gucci sceglie Demna

Leggi su Quotidiano.net

Per un sipario che si chiude, ce n’è un altro che si apre. Due colpi di scena – giunti ieri, a poche ore di distanza l’uno dall’altro – hanno movimentato la giornata di due griffe storiche della moda italiana,, scatenando dubbi e interrogativi sul nuovo corso intrapreso dai brand (e dai gruppi che li detengono). Per primo è arrivato l’annuncio di casa: dal 1° aprile, non sarà più– sorella di Gianni – il direttore creativo della maison della Medusa, oggi controllata da Capri Holdings.lascerà il posto a Dario Vitale, che arriva da Miu Miu, brand del gruppo Prada, dove ricopriva il ruolo di direttore di stile e dell’immagine. La nomina pare confermare le voci che si susseguono da tempo nel fashion system, secondo cui il passaggio della casa di moda fondata da Giannial gruppo Prada sarebbe imminente.