Verona Fanna | Lo scudetto del Verona è nato ad un Capodanno

:” Lodelad un”.Per correre come me bisogna giocare in salita e in discesa. Il calcio non lo seguo più”Tra gli anni ’70 e ’80 Pieroha vinto 5 scudetti tra Juventus (3),(1) e Inter (1). Oggi racconta la sua carriera a La Gazzetta dello Sport.DA PICCOLO GIOCAVA NEI CAMPI IN SALITA – “Duecento metri di corsa in discesa la mattina per andare a scuola, duecento metri in salita la sera quando tornavo a casa. E sempre con il pallone tra i piedi, dribblando avversari immaginari, fingendo di essere Sandro Mazzola, il mio idolo. Un giorno mio padre mi disse: “Pierino, è facile portarlo su, ma prova a scendere di corsa senza perdere mai il pallone”. Divenne una questione di orgoglio. Il mio gioco l’ho affilì, su e giù per quella strada bianca di montagna, tra i sassi e la polvere.