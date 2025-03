361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 15 e 16 marzo 2025

Torna il talk di Canale 5Sabato 15 e domenica 16, alle ore 16.30, weekend di grandi emozioni con “”, condotto da Silvia Toffanin.Sabato, intervista ritratto per Iginio Massari, il maestro pasticcere italiano più celebre al mondo.Ail percorso, tra luci e ombre e la rinascita di Marco Carta, che presenterà il suo nuovo singolo “Solo fantasia”.Sempre dalla factory di “Amici”, sarà ospite Petit, giovane talento che sta crescendo come la sua musica.Inoltre, intervista di famiglia per il grande campione olimpico di ginnastica artistica Igor Cassina, presente con la moglie Valentina e i loro figli.Infine, la vita di Giovanna Nocetti, artista eclettica, dall’energia incontenibile e la gioia, dopo un cammino pieno di ostacoli, di Selvaggia Roma per la nascita della piccola Luce.