Verissimo | chi sono gli ospiti di sabato 15 e domenica 16 marzo

Un fine-settimana ricco diquello che vivremo in compagnia di ‘’ il 15 e il 16. Nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà infatti spazio per tanti volti noti della tv. Vedremo famiglie pronte a raccontare la propria esperienza, assisteremo a interviste profonde e non mancherà la parentesi dedicata, come accade da un po’, alla musica. In studio, tra gli altri, ci saranno anche Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, i figli di Eleonora Giorgi scomparsa lo scorso 315: chi ci sarà La puntata di ‘’ dipomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. In studio ci sarà il maestro pasticcere italiano più famoso del mondo: Iginio Massari, pronto a raccontarsi come mai prima d’ora. Dopo di lui toccherà a Giovanna Nocetti, cantante e produttrice discografica.